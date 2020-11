8:10 | 30.11.2020



Kreise/Mega-Übernahme unter Daten-Anbietern: S&P Global will IHS Markit kaufen



NEW YORK (dpa-AFX) – Bei den großen Finanzdaten-Anbietern in den USA bahnt sich Kreisen zufolge eine Milliarden-Übernahme an. S&P Global befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, den Konkurrenten IHS Markit für rund 44 Milliarden US-Dollar zu schlucken, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zu Montag unter Berufung auf einen Insider meldet. Zuvor hatte das “Wall Street Journal” ebenfalls darüber berichtet. IHS Markit hatte in der vergangenen Handelswoche ein Rekordhoch erreicht und war am Freitag an der Börse zum Schlusskurs mit 36,9 Milliarden US-Dollar bewertet. S&P Global bringt es auf 82,2 Milliarden US-Dollar.

Eine Bekanntgabe der Übernahmepläne könnte dem Insider zufolge bereits diesen Montag stattfinden. Die beiden Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen von Bloomberg. Der Deal wäre der zweitgrößte in diesem Jahr hinter einer Transaktion in China in der Ölbranche mit 56 Milliarden US-Dollar.

In Europa versucht gerade die London Stock Exchange, ihre 27 Milliarden Euro schwere Refinitiv-Übernahme unter Dach und Fach zu bringen. Die EU-Wettbewerbshüter nehmen die geplante Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv genau unter die Lupe und fordern Zugeständnisse./stk/fba