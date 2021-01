22:18 | 19.01.2021

Kretschmann: Kitas und Grundschulen ab 1. Februar schrittweise öffnen

STUTTGART (dpa-AFX) – Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will Grundschulen und Kitas im Land voraussichtlich vom 1. Februar an schrittweise wieder öffnen. Er strebe an, Kitas und Grundschulen vorsichtig wieder aufzumachen, “wenn die Infektionslage das zulässt”, sagte der Grünen-Politiker nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise. Die endgültige Entscheidung werde man in der kommenden Woche treffen./hot/poi/DP/he