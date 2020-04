5:49 | 28.04.2020

Kultusminister planen Schulkonzept für Bund-Länder-Runde

MAINZ/BERLIN (dpa-AFX) – Die Kultusminister der Länder wollen sich am Dienstag auf ein gemeinsames Konzept zur schrittweisen weiteren Öffnung der Schulen verständigen. Das Konzept soll der Ministerpräsidentenkonferenz für die nächste Beratung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugeleitet werden. Diese Besprechung zu weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist für Donnerstag geplant. Am Montagnachmittag hatten die Länderminister etwa zwei Stunden lang über ein “Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von Unterricht in den Schulen” beraten. Der Entwurf sollte noch in einzelnen Punkten überarbeitet werden. Über den Inhalt machte die Kultusministerkonferenz (KMK) keine Angaben. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) führt zurzeit den KMK-Vorsitz. Die meisten Bundesländer planen eine weitere teilweise Schulöffnung für den 4. Mai./pz/DP/men