5:50 | 08.03.2021

Länder lockern Corona-Auflagen – Gratis-Schnelltests starten

BERLIN (dpa-AFX) – In den meisten Bundesländern werden am Montag einzelne Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Dazu zählt unter anderem die bisher strenge Begrenzung privater Kontakte. So sind vielerorts jetzt wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt erlaubt, allerdings beschränkt auf maximal fünf Personen plus Kinder. Zugleich dürfen in den meisten Regionen Buchläden, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen, soweit sie nicht ohnehin schon offen waren. Der Einzelhandel darf vielerorts Shopping-Termine für eine begrenzte Zahl von Kunden vergeben, in einigen Regionen mit weniger als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche kann der Handel unter Umständen auch ohne Terminvergabe öffnen. Die Öffnungsschritte gehen auf eine entsprechende Vereinbarung von Bund und Ländern zurück. Parallel dazu bezahlt der Bund allen Bürgern nun wöchentlich mindestens einen Schnelltest. Für die Bereitstellung sind die Länder verantwortlich. Die Schnelltests werden aber noch nicht überall ab Montag durchgängig verfügbar sein. Bei den Schnelltests führt geschultes Personal – etwa in Apotheken oder Testzentren – Wattestäbchen tief in die Nase oder den Rachen ein. Anders ist das bei Laien-Selbsttests, die seit Samstag allmählich in den Handel kommen: Die Probe wird nicht ganz so tief aus der Nase entnommen, dies kann man selbst machen./wn/DP/zb