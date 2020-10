17:29 | 11.10.2020

Landtagswahl in Wien: Trendprognose sieht SPÖ vorne – Debakel für FPÖ

WIEN (dpa-AFX) – Bei der Landtagswahl in Wien sind die Sozialdemokraten nach einer ersten ORF-Trendprognose auf der Siegerspur. Laut Demoskopen kann die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig mit 42 Prozent der Stimmen rechnen – das wären 2,4 Prozentpunkte mehr als beim Urnengang vor fünf Jahren. Die rechte FPÖ verliert der Vorhersage zufolge im Vergleich zum Rekordergebnis von 2015 zwei Drittel ihrer Wähler und kommt nur noch auf zehn Prozent (minus 20,8 Prozentpunkte). Die konservative ÖVP legt der Prognose zufolge um 8,3 Prozentpunkte zu und holt 17,5 Prozent der Stimmen. Die Grünen liegen mit 15 Prozent (plus 3,2 Prozentpunkte) auf Rekordkurs in der österreichischen Hauptstadt. Die liberalen Neos klettern leicht auf 8 Prozent. Der ehemalige FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache, der mit einer eigenen Liste angetreten ist, muss laut Prognose mit vier Prozent angesichts der Fünf-Prozent-Hürde um den Einzug ins Landesparlament zittern. Die Prognose basiert auf der Befragung von 4000 Wählern und hat noch eine erhebliche Schwankungsbreite. Sie berücksichtigt bereits das voraussichtliche Abstimmungsverhalten von rund 380 000 Briefwählern. Wien ist Stadt und Bundesland zugleich./mrd/DP/he