Laschet: CDU muss weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern

BERLIN (dpa-AFX) – Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft gewarnt. “Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren”, sagte Laschet am Samstag in seiner Bewerbungsrede für den Parteivorsitz auf dem rein digitalen Parteitag der Christdemokraten. Es dürfe nicht neues Gift durch eigene Polarisierungen verbreitet werden. Stattdessen müsse man integrieren und die Gesellschaft wieder zusammenführen. Für ihn gehöre auch dazu, mit Menschen zu verhandeln, die “man vielleicht nicht mag”. Es sei entscheidend für eine Partei der Mitte, immer nach Kompromissen zu suchen, sagte Laschet. Allen Gegnern der Demokratie sagte Laschet den Kampf an. “Um es klipp und klar zu sagen, wir lassen uns unser Land von Rechtsterroristen und geistigen Brandstiftern nicht kaputt machen.”/had/bk/hoe/sk/DP/mis