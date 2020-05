18:43 | 31.05.2020

LEG-Chef von Lackum erwartet steigende Mietpreise

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Corona-Krise dürfte den Anstieg der Mietpreise nicht abwürgen, glaubt Immobilienmanager Lars von Lackum. “Die hohen Mieten von Luxuswohnungen steigen vermutlich nicht mehr so stark”, sagt der Chef von LEG Immobilien im Interview mit der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”. “Aber für die Wohnungen im günstigen und mittleren Preissegment, in dem wir aktiv sind, gehe ich davon aus, dass die Mieten weiter teurer werden.” Für den Mietmarkt in Deutschland erwarte der Vorstandsvorsitzende des MDax -Konzerns ein Wachstum von jeweils drei Prozent für dieses und nächstes Jahr. LEG selbst plane mit Mietsteigerungen von 2 bis 2,5 Prozent./fba