19:32 | 14.01.2020

Letzte Debatte demokratischer Präsidentschaftsanwärter vor Vorwahlen

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA kommen in der Nacht zu Mittwoch (03.00 Uhr MEZ) zu ihrer letzten Fernsehdebatte vor Beginn der Vorwahlen zusammen. Für die Runde in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa – wo am 3. Februar die ersten Vorwahlen stattfinden – haben sich sechs Anwärter qualifiziert. Darunter sind die Kandidaten, die die Umfragen anführen: Der moderate Demokrat und Ex-US-Vizepräsident Joe Biden, die linksgerichteten Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren sowie der gemäßigte frühere Bürgermeister aus Indiana, Pete Buttigieg. Außerdem sind die Senatorin Amy Klobuchar und der Milliardär Tom Steyer dabei. Derzeit bewerben sich noch zwölf Demokraten darum, bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herauszufordern. Das Feld ist deutlich zusammengeschrumpft: Ursprünglich hatten fast 30 Demokraten Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur angemeldet. Es war das größte Bewerberfeld in der Geschichte der Partei. Erst am Montag hatte mit Senator Cory Booker ein weiterer prominenter Demokrat die Segel gestrichen. Er war der prominenteste schwarze Kandidat unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern. Die Fernsehdebatte in Iowas Hauptstadt Des Moines ist die siebte ihrer Art. Sie wird vom US-Sender CNN und der Zeitung “Des Moines Register” ausgerichtet. Die Demokraten haben die Teilnahmebedingungen zuletzt verschärft. Kandidaten mussten bis vergangenen Freitag in Umfragen und beim Spendenaufkommen bestimmte Mindestwerte vorweisen. Die Fernsehdebatten sind Teil der Vor-Vorauswahl. Die eigentlichen Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl endgültig bestimmen, beginnen Anfang Februar./cy/DP/he