6:26 | 12.12.2020

Lindner lehnt Ausgangsbeschränkungen als unverhältnismäßig ab

BERLIN (dpa-AFX) – Vor den neuen Bund-Länder-Beratungen über eine Verschärfung der Corona-Strategie pocht der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit. “Es wird nun zu einer Corona-Notbremse kommen, weil eine dauerhaft durchhaltbare Strategie noch fehlt”, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. “Dabei darf aber nicht unverhältnismäßig scharf in Grundrechte eingegriffen werden.” Lindner lehnte insbesondere Ausgangsbeschränkungen ab. “Pauschale und flächendeckende Ausgangssperren wie in Bayern sind unnötig und schießen über das Ziel hinaus. Vom Spaziergang der Mitglieder eines Hausstands oder vom Sport unter freiem Himmel geht kein Infektionsrisiko aus.” Der bayerische Weg könne kein Vorbild für den Bund sein, weil auch die Zahlen in dem Bundesland bislang nicht überzeugten. “Bund und Länder müssen in der Gefahrensituation Maß halten”, verlangte der Vorsitzende der Freien Demokraten. “Verbote, die keinen Bezug zum Infektionsgeschehen haben, riskieren die Akzeptanz in der Bevölkerung.”/sk/DP/nas