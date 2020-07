15:55 | 05.07.2020

L’Oreal-Chef: Schnelle Belebung bei Kosmetik

BERLIN (dpa-AFX) – Der französische Kosmetikkonzern L’Oreal rechnet in seinem Stammgeschäft mit einer schnellen Erholung von den Corona-Belastungen. “Wir haben keine Nachfragekrise, sondern eine Versorgungskrise”, sagte Konzernchef Jean-Paul Agon im Gespräch der “Welt am Sonntag”. “Seit es Lockerungen gibt und Geschäfte wieder öffnen dürfen, legen die Verkäufe deutlich zu, allen voran in China”, sagte der Manager dem Blatt. “Ich bin daher zuversichtlich für das zweite Halbjahr – immer vorausgesetzt, die Pandemie kehrt nicht nochmal mit Wucht zurück.” Kosmetik sei ein kleines Stück Alltagsluxus, das sich die Menschen leisten wollten. Auch der weltgrößte Kosmetikhersteller war hart von der Krise getroffen worden. “Es ist klar, dass in der schwierigsten Zeit, ich würde sagen im April und Mai, viele Geschäfte geschlossen waren. Das hat sich natürlich auf unser Geschäft ausgewirkt”, sagte Agon. Details nannte er nicht, die Zahlen zum zweiten Quartal legen die Franzosen am 30. Juli vor. In den ersten drei Jahresmonaten hatte der Konzern bereits einen Umsatzrückgang verzeichnet./men