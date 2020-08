18:05 | 16.08.2020

Lufthansa und Eurowings wollen auch weiter nach Spanien und Mallorca fliegen

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) – Trotz der Reisewarnung für Spanien und die Balearen-Inseln will die Lufthansa am Reiseplan in das Land festhalten. “Lufthansa und Eurowings fliegen auch weiterhin nach Spanien – inklusive Mallorca. Pro Woche sind es allein 180 Flüge aus Deutschland nach Palma”, zitierte die “Bild”-Zeitung am Sonntag einen Sprecher des Konzerns. 150 Flüge würden mit der Tochter Eurowings, 30 mit Lufthansa aus Frankfurt und München durchgeführt. Das wären für Mallorca laut Lufthansa rund 36 000 Passagiere pro Woche. Trotz der jüngsten Reisewarnung gebe es nach wie vor eine gute Auslastung. Der Reisekonzern Tui hatte nach der Reisewarnung für fast ganz Spanien die geplanten Pauschalreisen dorthin abgesagt./men