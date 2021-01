19:47 | 05.01.2021

Luftverkehrsverband sieht neue Test-Regeln für Einreisende kritisch

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) – Die neuen Test-Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten sind prompt auf Kritik der Luftverkehrsbranche gestoßen. Ihr Verband BDL verlangte ein Ende der “kaum zu kontrollierenden Quarantänebestimmungen”, wenn künftig zusätzlich zu dem nach fünf Tagen fälligen Corona-Test ein weiterer unmittelbar vor der Einreise verlangt wird. Ein Festhalten an der pauschalen Quarantäne über zehn Tage sei “unverhältnismäßig”, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Dienstag. Eine entsprechende Änderung der Quarantäneordnung hin zur “Zwei-Test-Strategie” haben Bund und Länder am Dienstag in einem Paket mit weiteren Abwehrmaßnahmen gegen die Pandemie beschlossen. Der Verband beklagte auch die kurze Frist bis zum kommenden Montag (11. Januar), die den Flugunternehmen keine hinreichende Vorlaufzeit biete, um ihre Prozesse anzupassen./ceb/DP/he