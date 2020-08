9:28 | 26.08.2020



Maas: EU-Außenminister werden über Umgang mit Belarus diskutieren



BERLIN (dpa-AFX) – Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Vorgehen der Regierung in Belarus (Weißrussland) gegen den Koordinierungsrat der Zivilgesellschaft kritisiert. Die EU-Außenminister würden bei ihrem Treffen in Berlin am Donnerstag und Freitag über den weiteren Umgang der Union mit der Lage in Belarus diskutieren, erklärte Maas am Mittwoch in Berlin. “Schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen demokratische Grundprinzipien werden wir nicht unbeantwortet lassen.”

Maas nannte es “absolut inakzeptabel, dass Mitglieder des Koordinierungsrates verhaftet, verhört und eingeschüchtert” würden. “Der Koordinierungsrat hat wiederholt sein Ziel deutlich gemacht, an einer friedlichen Lösung der gegenwärtigen Krise auf Grundlage der aktuellen Verfassung und unter Beachtung der auch zivilgesellschaftlich engen Beziehungen zwischen Belarus und Russland mitzuwirken”, sagte er. Präsident Alexander Lukaschenko werde “nicht umhin kommen, die Realität auf den Straßen seines Landes und in den Köpfen seiner Mitbürger anzuerkennen”.

In Belarus gibt es Massenproteste gegen Lukaschenko, dem Wahlfälschung vorgeworfen wird. Lukaschenko hatte angekündigt, den Koordinierungsrat wegen des Versuchs der Machtergreifung zu zerstören. Zwei prominente Vertreter des Rates, Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski, waren am Dienstag zu zehn Tagen Arrest verurteilt worden, weil sie Kundgebungen organisiert hatten. Dem Rat gehört auch die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch an. Sie wurde für diesen Mittwoch zur Vernehmung als Zeugin in einem Strafverfahren gegen den Koordinierungsrat vorgeladen./hn/DP/stw