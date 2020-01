19:06 | 31.01.2020

Machtkampf bei Credit Suisse spitzt sich zu

ZÜRICH (dpa-AFX) – Im Vorfeld einer Verwaltungsratssitzung in der kommenden Woche nehmen die Spannungen zwischen dem Präsidenten der Credit Suisse , Urs Rohner, und Chef Tidjane Thiam offenbar zu. Rohner bereite eine Liste möglicher Nachfolger von Thiam vor, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Gleichzeitig hätten Thiams Verbündete Rohner gedrängt, im nächsten Jahr – wenn seine Amtszeit als Vorsitzender endet – planmäßig abzutreten, heißt es. David Herro, stellvertretender Vorsitzender beim Credit-Suisse-Aktionär Harris Associates sagte in einer E-Mail gegenüber der Agentur, dass er Thiam behalten möchte und dass der Verwaltungsrat “gemäß bewährter Praxis” im Jahr 2021 einen Ersatz für Rohner suchen werde. Die Credit Suisse hat die Gerüchte gegenüber Bloomberg allerdings dementiert. Diese haben keine sachliche Grundlage, hieß es. Die Credit-Suisse-Aktie hat am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt zum Schluss 1,7 Prozent auf 12,215 Franken eingebüßt./uh/yr/AWP/fba