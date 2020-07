23:20 | 26.07.2020

Macron-Berater Beaune steigt zum Europa-Staatssekretär auf

PARIS (dpa-AFX) – Clément Beaune (38), bisher Berater von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wird in Paris neuer Europa-Staatssekretär. Der Élyséepalast teilte am Sonntagabend mit, dass Macron insgesamt elf neue Staatssekretäre ernannt habe. Damit ist die Anfang des Monats gebildete Regierung des Mitte-Rechts-Regierungschefs Jean Castex nun komplett. Beaune hatte Macron bisher in Fragen der europäischen und internationalen Politik beraten und beispielsweise bei EU-Gipfeln im Hintergrund die Fäden gezogen. Er folgt auf dem Regierungsposten Amélie de Montchalin nach. Die nächste Kabinettssitzung ist an diesem Mittwoch geplant. Macron hatte die neue Regierung unter Premierminister Castex formiert, um nach gut drei Jahren im Amt einen politischen Neustart zu signalisieren. Angesichts der Corona-Krise und anderen Umwälzungen müsse ein neuer Weg beschritten werden, hatte der 42-Jährige angekündigt. Der sozialliberale Staatschef steht unter Druck, da seine Partei La République en Marche (LREM) bei den Kommunalwahlen vor rund einem Monat eine schwere Schlappe erlitten hatte. In mehreren Großstädten feierten Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen und ihrer Verbündeten spektakuläre Erfolge./cb/DP/zb