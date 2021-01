19:39 | 20.01.2021

Macron heißt USA in Pariser Klimaabkommen wieder willkommen

PARIS (dpa-AFX) – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA anlässlich der Amtseinführung von Präsident Joe Biden zurück im Pariser Klimaabkommen begrüßt. “Willkommen zurück”, schrieb Macron am Mittwochabend auf Twitter. “Wir werden stärker sein, um uns den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Stärker um unsere Zukunft zu bauen. Stärker um unseren Planet zu schützen.” Macron beglückwünschte Biden und US-Vizepräsidentin Kamala Harris “an diesem bedeutsamsten Tag für die amerikanischen Bürger”. Biden hatte zuvor angekündigt, noch am Tag seiner Amtseinführung die Aufkündigung des Klimaabkommens rückgängig machen zu wollen. Anfang November war der von seinem Vorgänger Donald Trump initiierte Austritt aus dem Vertrag wirksam geworden./rbo/DP/nas