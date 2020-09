18:21 | 22.09.2020

Macron lehnt in der Corona-Krise Isolierung von älteren Menschen ab

BLOIS (dpa-AFX) – Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie lehnt der französische Staatschef Emmanuel Macron eine Isolierung älterer Menschen ab. “Wir werden das Virus nicht besiegen, indem wir unsere Mitbürger isolieren”, sagte der Präsident am Dienstag bei einem kurzfristig angesetzten Besuch eines Altersheims in der zentralfranzösischen Loire-Region in der Nähe von Blois. Der 42-Jährige wies auf soziale und familiäre Bande hin, die für ältere Menschen wichtig seien. In Frankreich gibt es große Sorge, denn die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt seit Wochen an – die tägliche 10 000er-Marke wurde bereits überschritten. Die Behörden registrierten bereits mehr als 31 000 Tote. Die französische Regierung setzt nach generellen, streng überwachten Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr nun auf regionale Maßnahmen. Generell gilt in Frankreich die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei der Arbeit. In vielen Städten – darunter auch Paris – ist die Maske auch unter freiem Himmel Pflicht./cb/DP/nas