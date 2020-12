16:59 | 12.12.2020

Macron will Wirtschaft und Finanzen grüner gestalten

PARIS (dpa-AFX) – Fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens der Vereinten Nationen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Umdenken im Finanz- und Wirtschaftsbereich gefordert. “Wir müssen die öffentlichen und privaten Geldflüsse massiv umlenken, um sie mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens in Einklang zu bringen”, sagte Macron bei einem digitalen UN-Klimagipfel. Die Wirtschaft solle entkarbonisiert werden – also von der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger abkehren. Macron verlangte zudem, dass die Klimabilanz von Firmen transparenter werden müsse. Bereits vor der Konferenz hatte er auf einem Gipfel in Paris angekündigt, dass die Unternehmen des französischen Börsenleitindexes Cac 40 ab 2021 die Empfehlungen einer Taskforce für finanzielle Offenlegungen mit Klimabezug als Maßstab anerkennen und deren Umsetzung vertiefen wollen. Auf der digitalen Konferenz drängte Macron auch zu schnellem Handeln. “Wir haben nicht viel Zeit vor uns.” Für das Ziel der Co2-Neutralität bis 2050 müsse man einen glaubhaften Weg aufzeigen und sich die Mittel geben. Er betonte zudem, dass der Kampf gegen Ungleichheit im Zentrum des Handelns stehen müsse. Der ökologische Übergang müsse ein sozialer Übergang sein. Macron resümierte: “Das ist eine Aufgabe für die verletzlichsten Länder des Planeten, die schon jetzt mit den Konsequenzen vergangener Fehler leben.” Es sei ebenso eine Aufgabe für die Jugend und kommende Generationen. Und: “Das ist eine Aufgabe für uns selber, weil das die Spur ist, die unsere Generation nachhaltig in der Geschichte hinterlassen wird.”/rbo/DP/nas