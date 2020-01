11:38 | 31.01.2020

Maschinenbauer: Gefahr eines ungeregelten Brexits nicht gebannt

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die deutschen Maschinenbauer haben schnelle Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Freihandelsabkommen gefordert. Großbritannien bleibe nach dem EU-Austritt zwar aufgrund der Übergangsregelung bis zum Ende des Jahres im Binnenmarkt und in der Zollunion, sagte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VDMA am Freitag in Frankfurt. “Dies ist aber kein Grund zur Entwarnung. Denn der ungeregelte Brexit droht jetzt am 1. Januar 2021”. Ein Freihandelsabkommen müsse daher bis zum Jahresende ratifiziert werden, mahnte Brodtmann. Es sollte zumindest Zollfreiheit garantieren, technische Handelshemmnisse vermeiden und die Freizügigkeit von Arbeitnehmern gewährleisten. Großbritannien wird die EU am Freitag um 24.00 Uhr (MEZ) verlassen. Das Land ist ein wichtiger Absatzmarkt für die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie, zuletzt waren die Maschinen-Ausfuhren in das Vereinigte Königreich gesunken./mar/DP/fba