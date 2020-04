16:24 | 23.04.2020

Mecklenburg-Vorpommern: Besitzer dürfen wieder in Ferienwohnungen

SCHWERIN (dpa-AFX) – Besitzer von Ferienwohnungen dürfen vom 1. Mai an wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Zudem können heimische Dauercamper auf die Campingplätze zurückkehren. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz von Branchenvertretern und der Landesregierung bekannt./ili/DP/jha