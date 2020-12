8:31 | 23.12.2020

Mehr Aufträge für die Baubranche im Oktober

WIESBADEN (dpa-AFX) – Die Baubranche in Deutschland hat auch im Oktober ein leichtes Auftragsplus verbucht. Im Vergleich zum September 2020 gingen im Bauhauptgewerbe allerdings nur 0,1 Prozent mehr Bestellungen ein, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Zum Vorjahresmonat betrug das preisbereinigte Auftragsplus nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Mittwoch 2,1 Prozent. Dank des Baubooms und der großen Nachfrage nach Wohnungen vor allem in Städten ist die Bauindustrie als eine der wenigen Branchen bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau). Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe summierte sich nach Angaben der Statistiker im Oktober 2020 auf rund 7,1 Milliarden Euro. Das war nominal ein Plus von 4,5 Prozent zum Vorjahresmonat und damit der höchste jemals gemessene Wert an neuen Aufträgen in einem Oktober. Auf Basis der zehn Monate von Januar bis einschließlich Oktober lagen die Auftragseingänge allerdings sowohl real (minus 2,6 Prozent) als auch nominal (minus 0,4 Prozent) unter dem Vorjahreszeitraum./ben/DP/nas