13:49 | 27.12.2019

Mehr Bahn-Reisende zu Weihnachten – 86 Prozent der Züge pünktlich

BERLIN (dpa-AFX) – Während der Weihnachtstage sind in diesem Jahr deutlich mehr Fahrgäste mit der Deutschen Bahn gefahren als im vergangenen Jahr. Vom 20. bis einschließlich zum 26. Dezember registrierte der Konzern nach dpa-Informationen rund 2,8 Millionen Reisende. Das waren rund 15 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Rund 86 Prozent der Züge waren demnach in diesen Tagen pünktlich. Am 24. sowie am 26. Dezember lag die Pünktlichkeitsquote bei mehr als 90 Prozent. Als verspätet gilt ein Zug, wenn er mindestens sechs Minuten hinter dem Plan am Ziel ankommt. Damit lagen die Pünktlichkeitswerte über Weihnachten deutlich über dem Jahresdurchschnitt von voraussichtlich knapp 76 Prozent. Ihr selbst gesetztes Pünktlichkeitsziel von 76,5 Prozent für 2019 wird die Deutsche Bahn verfehlen./maa/DP/nas