10:15 | 14.01.2020

Mehr Neumitglieder, aber insgesamt leichtes Minus bei IG BCE

HANNOVER (dpa-AFX) – Bei der Gewerkschaft IG BCE sind im vergangenen Jahr mehr neue Mitglieder eingetreten. Das Plus habe mit 30 270 auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren gelegen, sagte der Vorsitzende Michael Vassiliadis am Montagabend. Bei Betrachtung aller Zu- und Abgänge wäre ein Zuwachs von einem halben Prozent herausgekommen – jedoch gestorbene Mitglieder und einen Sondereffekt herausgerechnet. Bezieht man beides mit ein, nahm die Zahl der Mitglieder bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie leicht um 2,4 Prozent auf etwa 618 000 ab, erklärte Vassiliadis bei seiner Jahresbilanz in Hannover. “Wir haben die Statistik um diejenigen Mitglieder bereinigt, die länger keine satzungsgemäßen Beiträge gezahlt, aber nicht gekündigt haben”, sagte der IG-BCE-Chef. Zusammengenommen bilden Bergbau, Chemie und Energie eine der größten Industriezweige Deutschlands./jap/DP/stw