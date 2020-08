12:06 | 28.08.2020

Merkel beschwört gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) – Die Bundesregierung will sich nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise darum bemühen, “den gesellschaftlichen Zusammenhalt soweit wie möglich zu bewahren”. Die CDU-Politikerin sagte am Freitag bei ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin über die Pandemie: “Sie macht ganze Gruppen der Bevölkerung besonders verwundbar.” Sie zählte ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige auf, Familien mit Kindern in beengten Wohnverhältnissen, Studierende, die ihren Nebenjob verlören, Arbeitsuchende, Kleinunternehmer sowie Künstler. “Auf sie alle müssen wir besonders achten”, sagte Merkel. Es sei nötig, Angebote zur Unterstützung zu machen und im Gespräch zu bleiben./ted/bk/sk/hoe/hrz/bw/mfi/rbo/rm/DP/eas