5:50 | 05.02.2020

Merkel fliegt mit Wirtschaftsdelegation nach Südafrika und Angola

BERLIN (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel startet an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Südafrika und Angola (Abflug ca. 11.00 Uhr). Beim ersten offiziellen Termin wird Merkel am Donnerstag in Pretoria vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mit militärischen Ehren empfangen. Angesichts der brisanten Lage in großen Teilen Afrikas will die Kanzlerin in beiden Ländern Reformansätze und das Engagement der Regierungen in der Krisenlösung unterstützen. Zudem geht es um die Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen – Merkel wird von einer größeren Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Freitag reist sie nach Angola. Merkel war zuletzt im Juli 2010 zum damaligen Viertelfinale der Fußball-WM zwischen Deutschland und Argentinien in Südafrika. Bei ihrer ersten großen Afrikareise als Kanzlerin hatte sie im Oktober 2007 in Johannesburg auch den ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela getroffen, der 2013 starb. Angola hatte Merkel im Juli 2011 als erste deutsche Regierungschefin besucht. Die ehemalige portugiesische Kolonie Angola ist einer der größten Erdölproduzenten Afrikas. Dennoch gilt das Land als eines der ärmsten der Welt./bk/rek/DP/stk