13:36 | 14.08.2020

Merkel plant zügige Fortsetzung der Schul-Digitalisierungsgespräche

BERLIN (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant nach dem Treffen zur Schuldigitalisierung in kleinerer Runde möglichst bald eine weitere Runde mit allen Kultusministern der Länder. “Gestern war ein guter Anfang”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. “Die Bundeskanzlerin möchte dieses Gespräch dann mit allen Kultusministern in einem sehr überschaubaren Zeitrahmen fortsetzen.” Merkel, SPD-Chefin Saskia Esken, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Kultusminister aus sieben Bundesländern hatten am Donnerstag grundsätzlich vereinbart, Lehrer bundesweit mit Dienstlaptops auszustatten, Schülern einen kostengünstigen Internetanschluss zur Verfügung zu stellen und die Schulen schneller an schnelles Internet anzuschließen. Nach dem Gespräch war von Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro die Rede. Bildungsministerin Karliczek sagte am Freitag: “Es ist gut, dass wir in der Digitalisierung der Schulen jetzt das Tempo nochmals anziehen.” Die Ausnahmesituation der Pandemie habe vielen Menschen im Land die enormen Chancen des digitalen Lehrens und Lernens nochmal ganz neu vor Augen geführt./jr/DP/jha