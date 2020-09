20:05 | 03.09.2020

Merkel und Erdogan sprechen über Erdgasstreit im Mittelmeer

ISTANBUL/BERLIN (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben in einer gemeinsamen Videokonferenz über den Konflikt im östlichen Mittelmeer gesprochen. Erdogan kritisierte die Haltung Griechenlands laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu als egoistisch und ungerechtfertigt. Er verurteilte zudem Länder, die Athen unterstützten. Frankreich hatte jüngst als Zeichen der Solidarität mit Griechenland und Zypern die französische Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer erhöht. Merkel hatte bereits mehrmals versucht, in dem Konflikt zu vermitteln. Auch Außenminister Heiko Maas reiste zu Gesprächen in die Türkei und nach Griechenland. Das türkische Forschungsschiff “Oruc Reis” sucht seit der zweiten Augustwoche im östlichen Mittelmeer vor griechischen Inseln und westlich von Zypern nach Erdgas. An der Mission hat sich ein lang schwelender Streit um Erdgas zwischen Griechenland und der Türkei wieder entzündet. Ankara argumentiert, dass das Gebiet, in dem das Schiff nach Erdgas sucht, zum türkischen Festlandsockel gehört und das Land damit das Recht auf Ausbeutung hat. Der Türkei sind aber die griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo vorgelagert, weshalb das EU-Mitglied Griechenland das Seegebiet für sich beansprucht. Einen ähnlichen Konflikt gibt es um die Insel Zypern, vor deren Küste schon reiche Erdgasvorkommen entdeckt wurden./apo/DP/jha