5:49 | 07.01.2021

Merkel und Weidmann bei CSU-Landesgruppenklausur

BERLIN (dpa-AFX) – Mit einem ungewöhnlichen Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt die CSU-Landesgruppe im Bundestag am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre traditionelle Winterklausur fort. Nach Merkel werden die Parlamentarier auch mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sowie UN-Klimachefin Patricia Espinosa Cantellano diskutieren. Wegen der Corona-Pandemie hat die CSU ihr Treffen vom oberbayerischen Kloster Seeon nach Berlin verlegt und als hybride Veranstaltung organisiert. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte die Einladung an Merkel am Mittwoch erklärt, man wolle zum Ausdruck bringen, dass es große Gemeinsamkeiten mit der Kanzlerin bei der Pandemiebewältigung gebe. Die CSU werde alles daran setzen, dass die Einheit der Union im Wahlkampf zur Bundestagswahl im September deutlich zum Ausdruck komme, nachdem man auch nicht ganz einfache Zeiten zwischen CDU und CSU gehabt habe. Dobrindt hatte damit auf den Streit mit Merkel über deren Migrationspolitik nach der Flüchtlingskrise 2015 angespielt, der die Union schwer belastet hatte./bk/had/sk/DP/nas