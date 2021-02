18:55 | 05.02.2021

Merkel würdigt Biden-Rede: ‘Sehr gute Botschaft’

BERLIN (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zufrieden mit der ersten außenpolitischen Rede des neuen US-Präsidenten Joe Biden gezeigt. “Es war gestern eine sehr gute Botschaft, dass Amerika einfach diplomatisch zurückkehrt und kraftvoll auftritt”, sagte die CDU-Politikerin am Freitag. “Das nutzt allen, davon bin ich zutiefst überzeugt.” Biden hatte am Donnerstag in seiner Rede betont, dass die USA nach der “America first”-Politik seines Vorgängers Donald Trump wieder auf internationale Zusammenarbeit statt auf nationale Alleingänge setzen wollten. “Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück”, sagte er. Merkel sagte Biden Unterstützung für ein Gipfeltreffen demokratischer Staaten zu, dass er schon im Wahlkampf angekündigt hatte. Außerdem sagte sie, dass sie mit der neuen US-Regierung zuerst über die Russland- und China-Politik sprechen wolle./mfi/DP/nas