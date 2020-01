12:25 | 09.01.2020

Mieten ohne Kaution – Mehr Wohnungsangebote für Bahn-Mitarbeiter

BERLIN (dpa-AFX) – Mitarbeiter der Deutschen Bahn sollen leichter an geeignete Wohnungen kommen. Der Bundeskonzern weitet seine Kooperation mit Immobilienunternehmen aus, um im Ringen um Fachkräfte zu punkten. So erhalten Bahn-Beschäftigte nun bei Vonovia die Chance, einfacher einen Besichtigungstermin oder eine Wohnung zu ergattern, wie Deutschlands größter Vermieter am Donnerstag mitteilte. Sie werden kautionsfrei in der Bahn-internen Wohnungsbörse angeboten. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sagte: “Unsere Wohnungsoffensive ist ein wichtiger Baustein für attraktive Beschäftigungsbedingungen.” Die Bahn hat in Deutschland rund 200 000 Beschäftigte und arbeitet mit 31 Wohnungsunternehmen und Genossenschaften zusammen. In München hat sich der Konzern vor kurzem erstmals wieder das Belegungsrecht für Wohnungen gesichert, die Beschäftigte langfristig mieten können. Die Bahn war einmal einer der größten Wohnungsbesitzer im Land. 170 000 Wohnungen besaßen Bundesbahn und Reichsbahn, häufig in Ballungsräumen. Viele dieser Wohnungen gehören heute großen privaten Immobilienkonzernen, darunter Vonovia. Der Bochumer Konzern hat bundesweit rund 350 000 Wohnungen./bf/DP/jha