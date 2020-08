13:29 | 14.08.2020

Minister: Zehn-Euro-Flatrate für Schüler bei Deutscher Telekom angedacht

BERLIN (dpa-AFX) – Bei dem geplanten kostengünstigen Internetanschluss für Schüler geht es nach Angaben des hessischen Kultusministers Alexander Lorz (CDU) um eine mögliche Zehn-Euro-Flatrate. Lorz sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bei den Beratungen über das Thema am Donnerstag im Kanzleramt mitgeteilt, ihr sei von Deutsche-Telekom-Chef Timotheus Höttges zugesagt worden, eine 10-Euro-Flatrate für Schüler zur Verfügung zu stellen. “Und jetzt müssen wir einfach einen Weg finden, die Telekom beim Wort zu nehmen”, sagte Lorz weiter. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte am Freitag, sie habe bereits Telekommunikationsanbieter angeschrieben und darum gebeten, günstige Tarife zu ermöglichen, damit Schülerinnen und Schüler online lernen könnten, deren Eltern bisher keine Netzanbindung bezahlen könnten. “Die Rückmeldungen der Unternehmen sind positiv, das muss jetzt rasch in Gesprächen mit Ländern und Schulträgern konkretisiert werden.” Zum Thema Dienstlaptops für Lehrer sagte Lorz, da fange der Abstimmungsprozess jetzt an. Er rechne damit, dass das bis Jahresende “unter Dach und Fach” sei. Die Runde im Kanzleramt hatte grundsätzlich vereinbart, Lehrkräfte bundesweit mit Dienstlaptops auszustatten./jr/DP/stw