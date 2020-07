11:54 | 30.07.2020

Ministerium: Arbeitsmarkt hat Krise vergleichsweise gut verkraftet

BERLIN (dpa-AFX) – Trotz Corona-Krise steht der Arbeitsmarkt in Deutschland nach Einschätzung des Bundesarbeitsministeriums verhältnismäßig gut da. Staatssekretär Björn Böhning (SPD) sagte am Donnerstag laut einer Mitteilung, es sei deutlich sichtbar, dass der deutsche Arbeitsmarkt diese Krise im weltweiten Vergleich gut verkraftet habe. “Nun ist es wichtig, dass auch die Unternehmen die Grundlagen für ein wirtschaftliches Comeback unseres Landes schaffen.” Böhning rief dazu auf, “wo möglich” weiter auszubilden. Der Staat unterstützt Unternehmen, die trotz Krise ihr Ausbildungsengagement erhöhen, mit Prämien. Nach Ansicht des Ministeriums tritt die deutsche Wirtschaft derzeit “in eine Phase der leichten Erholung ein”. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) von Juni auf Juli in saisonüblicher Höhe gestiegen. Im Juli waren 2,91 Millionen Menschen ohne Job, 57 000 mehr als im Juni und 635 000 mehr als vor einem Jahr. Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat nach BA-Angaben stärkere Anstiege verhindert./jr/DP/eas