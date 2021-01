0:09 | 15.01.2021

Ministerpräsident Weil erwartet Insolvenzwelle

HANNOVER (dpa-AFX) – Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen durch die Corona-Pandemie. “Das Wirtschaftsjahr 2021 wird sehr schwer werden. Wir werden uns auf eine Insolvenzwelle einrichten müssen, obwohl sich der Staat größte Mühen gegeben hat, die Wirtschaft nicht im Stich zu lassen”, sagte Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. “In einer solchen Jahrhundertkrise kann die Allgemeinheit nicht alles abfangen”, sagte der SPD-Politiker. “Wichtig ist, dass jetzt die Abschlagszahlungen endlich bei den Betrieben ankommen.” Ziel müsse es sein, die Wirtschaft so schnell wie möglich wiederzubeleben, auch um durch Wachstum die Kosten der Krise zu finanzieren. “Der beste Weg zur Finanzierung besteht in einer raschen Wiederbelebung der heruntergefahrenen Teile der deutschen Wirtschaft. Ich erinnere an die Entwicklung nach der Weltfinanzkrise 2009. Im Anschluss ist es gelungen, die Wirtschaft relativ schnell wieder ins Lot zu bringen.” Eine weitere Überlegung sei, ob nicht diejenigen stärker heranzuziehen seien, die in der Krise gewonnen haben, etwa den Onlinehandel. “Sicher wird man auch fragen müssen, ob die stärkeren Schultern nicht mehr tragen müssen als die schwächeren, etwa durch eine Vermögenssteuer”, sagte Weil. Das werde auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen./koe/DP/he