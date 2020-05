20:08 | 03.05.2020

Mobilfunk sorgt bei Freenet für Umsatzplus – Gewinn fällt aber

HAMBURG (dpa-AFX) – Der Mobilfunkanbieter Freenet ist mit einem Umsatzplus ins Jahr 2020 gestartet. Der operativer Gewinn fiel allerdings wegen neuer gesetzlicher Regelungen für internationale Gespräche, wie das Unternehmen am Sonntag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz stieg demnach im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 648,8 Millionen, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,4 Prozent auf 104,2 Millionen Euro fiel. Der für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss (Free Cashflow) stieg zwar um rund 10 Prozent auf 49,9 Millionen Euro, die Ausschüttung für 2019 will das Unternehmen wegen der Corona-Unsicherheiten dennoch streichen./mis