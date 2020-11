8:54 | 21.11.2020

Nach Absagen 2020: Sind Weihnachtsmärkte grundsätzlich in Gefahr?

BERLIN (dpa-AFX) – Angesichts der abgesagten Märkte im Advent des Corona-Jahres warnen Schausteller vor einem Sterben der gesamten Weihnachtsmarkttradition in Deutschland. Wenn die Schausteller-Familienbetriebe die Coronavirus-Pandemie nicht überlebten, werde es “Weihnachtsmärkte, so wie wir sie kennen und lieben, zukünftig nicht mehr geben”, sagte Frank Hakelberg, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Schaustellerbund (DSB), der Deutschen Presse-Agentur. Das diesjährige weitgehende Verbot komme “in seiner Wirkung einem Berufsausübungsverbot gleich” und bedeute für die Mehrzahl der Vereinsmitglieder einen kompletten Einnahmeausfall. Vielen drohe der Untergang. Der Verband glaube, dass Weihnachtsmärkte auch unter Corona-Bedingungen an frischer Luft möglich gewesen wären – “mit größeren Abständen, neuer Platzarchitektur, veränderter Angebotsstruktur und durchdachten Hygienekonzepten”. Eigentlich eröffnen die Weihnachtsmärkte in diesen Tagen – nach dem Totensonntag. In vielen Kommunen wurden die Märkte aber bereits wegen des hohen Infektionsgeschehens abgesagt, darunter der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg und der Dresdner Striezelmarkt./gth/DP/fba