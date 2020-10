20:48 | 03.10.2020

Nach drittem negativen Test: Maas beendet am Sonntag Quarantäne

BERLIN (dpa-AFX) – Nach einem dritten negativen Corona-Test wird Bundesaußenminister Heiko Maas seine Quarantäne am Sonntag beenden. Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker hatte sich am 23. September in Selbstisolation begeben, nachdem ein Leibwächter sich infiziert hatte./mfi/DP/zb