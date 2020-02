23:27 | 05.02.2020

Nach Freispruch: Trump spricht von ‘SIEG’ über ‘Impeachment-Scherz’

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Donald hat den Freispruch im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn als “SIEG” des Landes über den “Impeachment-Scherz” bezeichnet. Er werde sich am Donnerstagmittag (18.00 Uhr MEZ) öffentlich dazu äußern, schrieb er am Mittwoch auf Twitter. Unmittelbar zuvor hatte der Senat Trump mit einer Mehrheit der republikanischen Senatoren von den Anklagepunkten des Repräsentantenhauses in der Ukraine-Affäre freigesprochen. Trump hatte das Impeachment bereits zuvor häufig als “Scherz” und als “Hexenjagd” der Demokraten gegen ihn bezeichnet./jbz/DP/fba