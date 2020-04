11:03 | 22.04.2020

Niedersachsen führt nun doch Maskenpflicht ein

HANNOVER (dpa-AFX) – Auch in Niedersachsen soll nun eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus eingeführt werden. Vom kommenden Montag an soll das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch, nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten./cwe/DP/jha