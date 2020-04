21:32 | 07.04.2020

OFFIZIELLE KORREKTUR/VIRUS: Mehr als 10 000 Tote in Frankreich

(Die Behörden haben die Zahl der Toten im Krankenhaus in den vergangenen 24 Stunden korrigiert (597 statt 607).) PARIS (dpa-AFX) – In Frankreich sind mehr als 10 000 Menschen in Folge der Covid-19-Pandemie gestorben. Seit Anfang März habe es 7091 Todesfälle in Krankenhäusern und 3237 in sozialen Einrichtungen wie Altersheimen gegeben, sagte Gesundheitsdirektor Jerome Salomon am Dienstag. Innerhalb von 24 Stunden hat Frankreich 597 Todesfälle in Krankenhäusern verzeichnet. “Wir sind noch nicht auf dem Höhepunkt”, sagte Salomon mit Blick auf die Pandemie. Eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ergebe derzeit daher keinen Sinn. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchte am Nachmittag eine medizinische Einrichtung in Pantin bei Paris – er trug dabei eine Schutzmaske./nau/DP/he