15:48 | 10.12.2020

Ökonomen-Stimmen zu geldpolitischen Beschlüssen der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit Macht gegen die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Corona-Welle und hat bereits bestehende Maßnahmen deutlich ausgeweitet. Wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte, wurde das Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen um weitere 500 Milliarden auf 1,85 Billionen Euro ausgeweitet. Die Notenbank verlängerte darüber hinaus die Laufzeit des Programms um neun Monate bis mindestens Ende März 2022. Zugleich versorgt die EZB Geschäftsbanken mit weiteren besonders günstigen Langfristkrediten (PELTROs) und lockert die Bedingungen für bereits laufende Langfristkredite. Ökonomen zu den Entscheidungen der EZB: Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank “Der Start in das Jahr 2021 wird für die gesamte Eurozone äußerst holprig ausfallen. Die EZB musste also handeln, um ihren Teil zur Krisenbewältigung beizusteuern. Das Ende der Fahnenstange ist dabei noch nicht erreicht. Christine Lagarde wird auch im kommenden Jahr geldpolitischen Beistand leisten.” Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft beim ZEW “Die EZB läuft zunehmend Gefahr, mit ihren massiven Staatsanleihekäufen und der nun erfolgten Laufzeitverlängerung jedes Maß zu verlieren. Wenn sogar zehnjährige griechische Staatsanleihen trotz anhaltender Überschuldung des Landes nur noch eine Rendite von 0,6 Prozent aufweisen, dann ist dies eindeutig eine Übertreibung. Es ist zwar richtig, dass die EZB in der Krise exzessive Zinsaufschläge verhindert. Die fast völlige Einebnung der Renditen für Staatsanleihen in der Eurozone geht inzwischen jedoch über ein nachvollziehbares Ausmaß hinaus.” Ulrich Wortberg, Analyst Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) “Die Europäische Zentralbank sieht die Risiken für die Konjunkturentwicklung klar nach unten gerichtet. Sie verbindet die wirtschaftlichen Perspektiven eng mit dem Corona-Infektionsgeschehen. Die Geldpolitik wurde weiter gelockert, um den negativen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Zu größeren Überraschungen ist es dabei nicht gekommen, nachdem bereits auf der letzten EZB-Ratssitzung die Tür für zusätzliche Maßnahmen weit geöffnet wurde.” Uwe Burkert, Chefvolkswirt Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) “Insgesamt hat die EZB ihre Entscheidung unter das Motto gestellt, ‘low for longer, but not lower for longer’. Angesichts der Pandemie-Folgen für Wirtschaft und Konjunktur ist das gerechtfertigt und war auch im Großen und Ganzen nach den vorhergehenden Andeutungen der EZB erwartet worden. Die Konjunktur wird es stützen. Aber man wird sehen, ob damit schon der Höhenflug des Euro am Devisenmarkt gestoppt wird. Der eine oder andere dürfe mehr erwartet haben. Möglicherweise wird man bei der EZB doch nochmal über eine Leitzinssenkung nachdenken müssen.” /jkr/men