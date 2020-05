8:27 | 05.05.2020

Ölkonzern Total kappt nach Gewinneinbruch die Investitionen

PARIS (dpa-AFX) – Der französische Ölkonzern Total streicht nach einem herben Gewinneinbruch in der Corona-Krise seine Investitionen zusammen. Mit 14 Milliarden US-Dollar (12,8 Mrd Euro) will das Unternehmen in diesem Jahr fast ein Viertel weniger investieren als im Februar angekündigt, wie es bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Paris mitteilte. Im ersten Quartal blieb Total wegen der eingebrochenen Nachfrage und des abgesackten Ölpreises nur noch knapp in der Gewinnzone. Der Überschuss sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 99 Prozent auf 34 Millionen Dollar nach unten. Die Konzernführung verschärft nun den schon eingeleiteten Sparkurs. Die Betriebskosten sollen jetzt um mehr als eine Milliarde Dollar sinken. Hinzukommen sollen Einsparungen in gleicher Höhe bei den Energiekosten. Das Unternehmen hat sich angesichts der Krise im April mit der Ausgabe von Anleihen drei Milliarden Dollar verschafft und Kreditlinien im Umfang von sechs Milliarden Dollar in Anspruch genommen./stw/jha/