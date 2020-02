8:02 | 04.02.2020

Ölpreise erholen sich etwas von einjährigen Tiefständen

SINGAPUR (dpa-AFX) – Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen etwas von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Händler nannten die Hoffnung, dass die chinesischen Behörden alles erdenkliche zur Eingrenzung des Coronavirus tun dürften, als einen Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,95 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 57 Cent auf 50,68 Dollar. In der Nacht auf Dienstag waren die Rohölpreise auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen. Amerikanisches Rohöl kostete erstmals seit Januar 2019 weniger als 50 US-Dollar. Ausschlaggebend ist der von China ausgehende Coronavirus und die Unklarheit über die wirtschaftlichen Folgen. Für China rechnen Ökonomen zumindest mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung im ersten Vierteljahr. Die globalen Auswirkungen gelten als weit ungewisser. Mit diesen Folgen werden sich am Dienstag auch Fachleute der Opec und weiterer großer Ölproduzenten auseinandersetzen. Sie kommen in Wien zu einem Treffen zusammen, um die Folgen der Corona-Krise für ihr Geschäft zu besprechen. Eine vorgezogene Sitzung der “Opec+”-Vereinigung, der auch Russland angehört, gilt als denkbar. Experten rechnen damit, dass die Förderstaaten ihre Ölproduktion weiter einschränken werden./bgf/mis