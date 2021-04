17:58 | 05.04.2021

Ölpreise geben deutlich nach

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Ölpreise sind nach dem verlängerten Osterwochenende deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag zuletzt 62,86 US-Dollar. Das waren 2,00 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 2,13 Dollar auf 59,32 Dollar. Da die wichtigsten europäischen Börsen erst am Dienstag wieder öffnen, wird mit einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gerechnet. Händler verwiesen auf anhaltende Sorgen um die Entwicklung der Weltwirtschaft angesichts der Corona-Pandemie. Der Ölverbund Opec+ hatte dessen ungeachtet beschlossen, in den kommenden Monaten die Produktion wieder hochzufahren. Nervosität herrsche auch vor dem am Dienstag beginnenden Gesprächen zu Atomabkommen mit dem Iran, hieß es./he