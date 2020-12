19:02 | 11.12.2020

Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) – Die Ölpreise sind am Freitag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 50,01 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 46,62 Dollar. Die nach wie vor ausstehende politische Einigung in den USA auf ein weiteres Corona-Hilfspaket belastete laut Händlern die Ölpreise. Die konjunkturelle Erholung in den USA könnte so ausgebremst und die Nachfrage nach Rohöl gedämpft werden. Zudem drückt die sich in Europa und den USA verschärfende Corona-Krise auf die Preise. Am Donnerstag hatte die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage mit der Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe den Ölpreisen starken Auftrieb verliehen. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee war erstmals seit Beginn der Corona-Krise im März wieder über die Marke von 50 Dollar je Fass gestiegen. Seit Anfang November haben sich Brent-Öl und US-Öl um etwa 30 Prozent verteuert./jsl/men