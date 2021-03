13:09 | 09.03.2021



Ölpreise setzen wieder zum Höhenflug an



NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) – Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nachdem sich die Notierungen am Morgen kaum verändert hatten, knüpften sie im Verlauf an den jüngsten Höhenflug an. Zuletzt wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,23 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 99 Cent höher als am Montag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 65,91 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und wachsende Konjunkturhoffnungen. Diese hätten die Ölpreise mit nach oben gezogen.

Bereits zum Wochenauftakt waren die Ölpreise im Höhenflug. Der Preis für US-Öl stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit 2018. Der Brent-Preis sprang über die Marke von 70 Dollar je Barrel. Im Verlauf des Montags setzte dann aber eine deutliche Gegenbewegung ein und die Notierungen konnten sich erst am Dienstagmorgen wieder stabilisieren, bevor sie die Aufwärtsbewegung fortsetzten.

Anleger am Ölmarkt haben die jüngste Entwicklung in der amerikanischen Ölindustrie im Blick. Nach einem starken Kälteeinbruch in Teilen der USA waren die Förderung und Verarbeitung von Öl beeinträchtigt worden. Mittlerweile haben Raffinerien in den USA wieder den Betrieb aufgenommen./jkr/bgf/jha/