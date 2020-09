13:06 | 14.09.2020

Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Redu…

^ Original-Research: 2G Energy AG – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Reduzieren

seit: 14.09.2020

Kursziel: 70,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.05.2020 Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf REDUCE herab aber erhöht das Kursziel von EUR 52,00 auf EUR

70,00. Zusammenfassung:

2G hat erste Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Die Gesamtleistung

ist wie von uns erwartet um fast 8% auf EUR116 Mio. gestiegen. Zwar blieben

Umsatz und EBIT aufgrund von pandemiebedingt verzögerten

Schlussabrechnungen unter den Vorjahreszahlen und unseren Erwartungen, wir

sehen dies aber lediglich als ein Timingproblem. Der Auftragseingang stieg

trotz Pandemie kräftig um 16% auf EUR95 Mio. und der Auftragsbestand bleibt

mit fast EUR160 Mio. auf hohem Niveau und sichert eine Vollauslastung bis

weit ins 2. Quartal 2021. Wir gehen davon aus, dass die pandemiebedingten

Restriktionen keine großen Auswirkungen auf 2Gs Geschäftsentwicklung haben

wird. Mittelfristig entscheidend ist das Fortschreiten der Energiewende in

Deutschland und der Welt. Wir sehen hier große Umsatzpotenziale für 2Gs

dezentrale KWK-Anlagen, die mit Erdgas, Biogas und Wasserstoff betrieben

werden können und erhöhen unsere mittelfristigen Schätzungen. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR70 (bisher: EUR52).

Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Monate ist 2G mit einem 2021E

KGV von über 24 inzwischen hoch bewertet. Wir stufen die Aktie von

Hinzufügen auf Reduzieren herab. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the

stock to REDUCE but increased the price target from EUR 52.00 to EUR 70.00. Abstract:

2G has presented first figures for the first half of the year. As expected,

the total output increased by almost 8% to EUR116m. Although sales and EBIT

remained below the previous year’s figures and our expectations on delayed

final invoices due to the pandemic, we see this only as a timing problem.

Despite the pandemic, incoming orders rose sharply by 16% to EUR95m and the

order backlog remains at a high level of almost EUR160m and ensures full

capacity utilisation well into the second quarter of 2021. We believe that

the pandemic-related restrictions will not have a major impact on 2G’s

business development. In the medium term, the progress of the energy

transition in Germany and the world will be decisive. We see high sales

potential here for 2G’s distributed CHP systems that can be operated with

natural gas, biogas, and hydrogen. We thus increase our medium-term

forecasts. An updated DCF model results in a new price target of EUR70

(previously: EUR52). After the strong share price increase in recent months,

2G is now highly valued with a 2021E PER of over 24. We downgrade the stock

from Add to Reduce. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die

vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21597.pdf Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °