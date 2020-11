9:31 | 20.11.2020

Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit…

Original-Research: ad pepper media International N.V. – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.11.2020

Kursziel: 6,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

und das Kursziel von EUR6,00. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.00 price

target. Abstract:

ad pepper presented final Q3 figures which matched preliminary revenue and

EBITDA. Q3 EBIT quadrupled y/y to EUR1.2m and net income rose from EUR-16k to

EUR896k. This demonstrates good operating leverage since Q3 sales increased

by only 20%. Given the strength of the second pandemic wave in Europe and

the increasingly restrictive countermeasures by many national governments,

the e-commerce sector is preparing for very strong Christmas business with

many people set to refrain from traditional shopping. This will result in

higher budgets for digital advertising campaigns, and ad pepper will

certainly benefit from this development as a digital marketing pure play.

