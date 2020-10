10:01 | 21.10.2020

Original-Research: artec technologies AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: artec technologies AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu artec technologies AG Unternehmen: artec technologies AG

ISIN: DE0005209589 Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,30 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Positive Entwicklung im 1. HJ 20; 2. HJ 20 deutliches Wachstum von Umsatz

und Ertrag erwartet; Ausbau des BOS-Geschäfts sollte profitables Wachstum

ermöglichen; GBC-Schätzungen und Rating bestätigt Die artec technologies AG (artec) konnte in den ersten sechs Monaten des

laufenden Geschäftsjahres eine positive Umsatzdynamik verzeichnen, die

nicht wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst war. Hierbei hat sich

für die Technologiegesellschaft unseres Erachtens nach hauptsächlich die

verstärkte Positionierung im BOS-Bereich ausgezahlt. Daneben konnte die

Gesellschaft laut eigenen Angaben von der eingeleiteten Vertriebsoffensive

im Mediengeschäftsbereich profitieren. Entsprechend konnte der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich

zum Vorjahres-zeitraum um rund 41,0% auf 1,30 Mio. EUR deutlich gesteigert

werden. Unserer Einschätzung nach entfiel hierbei der Großteil der

Umsatzerlöse auf Geschäftsaktivitäten mit Behördenkunden (BOS-Bereich bzw.

Sicherheitsbereich). Hierbei ist zu erwähnen, dass laut Unternehmensmeldung

vom Juni 2020 Aufträge behördlicher Institutionen mit einem Umsatzvolumen

von rund 0,40 Mio. EUR, die ursprünglich für Ende Juni zur Auslieferung

kommen und im Halbjahresbericht ausgewiesen werden sollten, sich auf das

zweite Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres verschoben haben. Behörden-

kunden profitieren damit von der temporären Umsatzsteuersenkung, da sie

nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. Im größten Geschäftsbereich, dem BOS-Segment, konnte im ersten Halbjahr

2020 ein besonders wichtiger Auftrag gewonnen werden. So hat artec den

eigentlich schon für 2019 erwarteten Erweiterungsauftrag einer

Bundesbehörde für ein zentrales, cloudbasiertes MULTIEYE-BOS-

Videowarehousesystem mit einem deutlich sechsstelligen Auftragsvolumen

erhalten. Nach dem erfolgreichen Einsatz dieses umfangreichen

Videoaufzeichnungssystems bei einer Bundesbehörde und der anstehenden

Erweiterung des Systems sowie der Signalwirkung dieses Referenzprojekts,

rechnet artec in den kommenden Monaten mit weiteren Aufträgen von

Sicherheitsbehörden aus dem In- und Ausland. Bereits für das vierte Quartal

2020 erwartet artec die Gewinnung eines ähnlichen Projekts mit einer

anderen Bundesbehörde und im Zuge dessen eine Vertragslaufzeit über mehrere

Jahre. Darüber hinaus wurden auch im Geschäftsbereich Media & Broadcast

(Xentaurix-Plattform) Fortschritte erzielt. Mit der Produktlinie XENTAURIX

hat das Unternehmen in der aktuellen Geschäftsperiode mehrere Aufträge

gewonnen und damit von der im letzten Jahr eingeleiteten Vertriebsoffensive

in Reaktion auf den Marktaustritt des ehemaligen Konkurrenten Volicon

profitiert. So konnte sich das Unternehmen bspw. im Sommer bei einem

Ausschreibungsverfahren einer staatlichen Institution des Sultanats Oman

durchsetzen. Dieser Auftrag umfasste die Lieferung eines multifunktionalen

Medien-Aufzeichnungs- und Analysesystems und stellt zugleich den ersten

Auftrag für die Gesellschaft aus dem Sultanat Oman dar. Zudem hat artec bekannt gegeben, dass die Technologiegesellschaft derzeit

an zahlreichen weiteren Ausschreibungen in Bezug auf Broadcast & Media-

Projekte teilnimmt. Hieraus sollten sich zukünftig weitere signifikante

Umsatzpotenziale ergeben. Darüber hinaus hat die Gesellschaft auch im Hinblick auf den Ausbau des

Industriebe-reichs einen Erfolg verzeichnen können. Im Rahmen der Stärkung

des Vertriebs im vergangenen Geschäftsjahr wurden auch mehrere

Partnerschaften eingegangen. Von diesen mündete eine Kooperation in einem

vielversprechenden Projekt mit der Produktlinie MULTIEYE Next für den

zivilen Markt im Industriebereich. In Zusammenarbeit mit diesem

international agierenden Vertriebspartner erhielt artec einen Auftrag für

die Ausrüstung von Lagezentren zur Autobahnüberwachung in Kroatien. Weitere

Gemeinschaftsprojekte sind laut Unternehmensinformationen in der Anbahnung. Trotz der erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr des

aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, lag das

operative Ergebnis (EBITDA) mit 0,04 Mio. EUR auf nahezu Vorjahresniveau

(VJ: 0,05 Mio. EUR). Einer Ergebnisverbesserung haben höhere Personalkosten

und ein veränderter Produktmix mit weniger Software- und mehr

Hardwareanteil entgegengewirkt. Auf Nettoebene wurde ein Halbjahresergebnis

in Höhe von -0,27 Mio. EUR erzielt, welches sich ebenfalls auf nahezu

Vorjahresniveau bewegt. Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts, hat artec ebenfalls seine

bisher herausgegebene Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2020

bestätigt. Die Gesellschaft erwartete weiterhin eine deutliche

Umsatzsteigerung sowie ein positives Konzernergebnis. Speziell für das

zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen ein dynamisches Umsatzwachstum.

Dabei soll der Software- und Service-Anteil signifikant zulegen und damit

auch die Konzernmargen. Laut eigenen Aussagen steuert artec beim Ausbau ihres traditionell

margenstarken Service-Geschäfts auf einen Meilenstein zu. So konnte das

Technologieunternehmen in den vergangenen Wochen zahlreiche Wartungs- und

Supportverträge abschließen. Bei den Auftraggebern handelt es sich sowohl

um Kunden aus dem Bereich Sicherheit als auch Broadcast & Media. Zu ihnen

gehören bspw. ein Medienkonzern, eine Sport-Akademie aus Katar, ein

Sportsender aus Frankreich sowie eine Sicherheitsbehörde aus Deutschland.

Die Vertragslaufzeiten liegen zwischen 12 und 36 Monaten. Insgesamt

belaufen sich die Aufträge auf ein Volumen von 250.000 EUR. Daneben

erwartet artec im vierten Quartal 2020 weitere Wartungs- und

Supportverträge in Höhe von 250.000 bis 300.000 EUR. Im Zuge dessen plant

das Unternehmen mit einem Rekord-Auftragseingang im Service-Geschäft von

voraussichtlich über 0,50 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr. Vor dem Hintergrund des guten Jahresstarts, der aktuellen

Auftragsentwicklung und den Geschäfts-anbahnungen, rechnen wir mit einer

Fortsetzung der dynamischen Umsatzentwicklung auch im zweiten Halbjahr 2020

und in den Folgejahren. Insbesondere die positive Geschäftsentwicklung und

Auftragsentwicklung und -Anbahnung im BOS-Bereich sowie der weitere Ausbau

des margen-trächtigen Service-Geschäfts untermauert unsere Einschätzung.

Entsprechend gehen wir davon aus, dass artec ihre Marktposition im Medien –

und Sicherheitsbereich im aktuellen Geschäftsjahr und in den Folgeperioden

weiter ausbaut. Auch der Industriebereich sollte zukünftig mithilfe des neu

gewonnenen Partners deutlich an Geschäftsvolumen zulegen und damit auch

künftig einen signifikanten Beitrag zum Konzernumsatz beisteuern. Konkret rechnen wir für die laufende Geschäftsperiode mit Umsatzerlösen in

Höhe von 3,37 Mio. EUR, was einem Umsatzanstieg von 67,8% im Vergleich zum

Vorjahr (VJ: 2,01 Mio. EUR) gleichkommt. Für die nachfolgenden

Geschäftsjahre 2021 und 2022 gehen wir von einem weiteren dynamischen

Umsatz-anstieg auf 4,53 Mio. EUR bzw. 6,55 Mio. EUR aus. Parallel hierzu

soll das EBITDA von erwarteten 0,56 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr auf

dann 1,84 Mio. EUR in 2022 sprunghaft zulegen und damit auch die

Konzernrentabilität aufgrund der erwarteten Skaleneffekte deutlich

ansteigen. Vor dem Hintergrund der guten Unternehmensperformance haben wir unser

bisheriges Kursziel von 5,30 EUR beibehalten. Im Anbetracht des aktuellen

Kursniveaus vergeben wir auch weiterhin das Rating KAUFEN. Insgesamt sehen

wir artec auf einem guten Weg, den eingeschlagenen Wachstumskurs

fortzusetzen und im laufenden Geschäftsjahr den Break-Even zu erreichen. In

den Folgejahren sollte insbesondere die gute Positionierung im BOS-Bereich

für ein nachhaltiges profitables Wachstum sorgen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21747.pdf Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 20.10.20 (16:54 Uhr)

