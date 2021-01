14:36 | 27.01.2021

Analyst: Charlotte Meese, Henrik Markmann Starkes Q4 mit überproportionalem Ergebnisanstieg überrascht den Markt –

Kursziel erhöht Nach einem überraschend guten Weihnachtsgeschäft hat CEWE vergangenen

Freitag kurz vor Börsenschluss vorläufige Zahlen gemeldet und damit nicht

nur unsere Schätzungen, sondern auch den Konsens deutlich übertroffen.

Insbesondere der massive Ergebnisanstieg und die nochmals ausgebaute

Profitabilität zeigen, dass das Unternehmen die COVID-19- bedingten

Wachstumsdellen in den anderen Segmenten dank einer dominanten

Marktstellung und innovativer Konzepte und erfolgreichem Upselling im

Fotofinishing mehr als überkompensieren konnte. Insgesamt erzielte CEWE im Schlussquartal ein dynamisches Wachstum auf rund

314 Mio. Euro (+8,6% yoy). Mit einem EBIT von knapp 80 Mio. Euro lag das

Ergebnis nochmals deutlich über dem bereits starken Vorjahresniveau

(EBIT-Marge: 25,4%). Auch auf Gesamtjahressicht fiel bei einem moderaten

Umsatzwachstum auf 727,0 Mio. Euro (+1,7% yoy) der Ergebnisanstieg auf rund

79 Mio. Euro deutlich überproportional aus (+39% yoy), womit nicht nur die

Vor-Corona-Perspektive des Unternehmens (EBIT: 58-64 Mio. Euro), sondern

auch unsere Schätzungen (MONe: 52,9 Mio. Euro) sowie der Konsens (54,9 Mio.

Euro; Stand: 22.01.2021) massiv übertroffen wurden. Wenngleich wir im gewöhnlich ohnehin stärksten Quartal auch für Q4/20 mit

positiven Stayat-Home-Effekten gerechnet hatten, überrascht uns das Ausmaß.

Wir hatten unsere Ergebnisschätzungen zuletzt reduziert (siehe Comment von

13.11.2020), da wir angesichts der ganzjährigen Beschränkungen und

wegfallender Events wie Hochzeiten oder Urlaubsreisen von einem geringeren

Upselling-Potenzial im Kerngeschäft und Bestellungen von weniger

aufwändigen Fotobüchern ausgegangen waren. Dennoch resultierten

vorteilhafte Produktmixeffekte (u.a. geringerer Materialaufwand im

Fotofinishing), die stringente Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen und

Skaleneffekte sowie die erhöhte Nachfrage nach Mehrwertprodukten in einer

erneut starken Profitabilität, sodass die EBIT-Marge in 2020 um 280 BP auf

10,9% weiter ausgebaut wurde. Die TV-Kampagne ‘mein individuelles

persönliches Geschenk’ dürfte angesichts der vielerorts bestehenden

Kontaktbeschränkungen und Social-Distancing über die Weihnachtsfeiertage zu

einer hohen Nachfrage nach Fotogeschenken geführt haben, sodass im

Jahresschlussquartal neben einer erfolgreichen Neukundengewinnung der

Umsatz pro Foto noch einmal gestiegen sein dürfte. Ausgehend von der erfreulichen Entwicklung im Umsatz als auch Ergebnis

haben wir unsere Schätzungen, auch für die kommenden Jahre, angehoben. Die

gute Entwicklung sollte u.E. weiter anhalten, sodass wir vor dem

Hintergrund der derzeitigen (Impfstoff-)Entwicklung und des weiterhin guten

Marktsentiments auch im jüngst angebrochenen Jahr mit einem soliden

Wachstum insbesondere im Kernsegment Fotofinishing rechnen. Fazit: Die starken vorläufigen Zahlen untermauern die nachhaltig starke

Positionierung und den eingeschlagenen Wachstumskurs von CEWE. Wir sind

unverändert vom Investment Case überzeugt und bestätigen daher die

Kaufempfehlung bei einem neuen Kursziel von 140,00 Euro (zuvor: 120,00

