16:26 | 01.02.2021

Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC (von First Berlin Equity Researc…

^ Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC Unternehmen: Diversified Gas & Oil PLC

ISIN: GB00BYX7JT74 Anlass der Studie: Trading Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.02.2021

Kursziel: GBp150

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas &

Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von GBp 160,00 auf

GBp 150,00. Zusammenfassung:

DGOC hat ein Trading Statement zum Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der

vollständige Bericht 2020 wird am 8. März veröffentlicht. Die meisten

bisher veröffentlichten Kennzahlen liegen nahe an unseren Erwartungen. Die

Produktion für das Geschäftsjahr 2020 stieg um 18% auf 99,8 Mboepd (1.000

Barrel Öläquivalent pro Tag), verglichen mit unserer Prognose von 100,7

MBoepd und dem Vorjahreswert von 84,8 Mboepd. Der Anstieg resultierte aus

dem Erwerb von Vermögenswerten von EQT und Carbon Energy zur Jahresmitte

2020. Die Produktion aus den alten Bohrlöchern der DGOC (hauptsächlich

konventionelle Bohrlöcher, die vor Ende 2018 erworben wurden) belief sich

auf 69 Mboepd (2019: 70 Mboepd). Diese Leistung zeigt den anhaltenden

Erfolg des Smarter Asset Management Programms der DGOC bei der Förderung

der Produktion von Bohrlöchern mit einer natürlichen Rückgangsrate von ca.

5% p.a. Ferner hat das Management kürzlich einen zusätzlichen

Absicherungsschutz für dieses Jahr und 2022 eingeführt. Ende Oktober

letzten Jahres waren 80% des erwarteten Erdgasvolumens 2021 bei

USD2,65/MMBtu und 55% des erwarteten Erdgasvolumens 2022 bei USD2.55/MMbtu

abgesichert. Diese Zahlen betragen jetzt 90% des Volumens von 2021 bei

USD2,66/MMBtu und 60% des Volumens von 2022 bei USD2,55/MMBtu. Die

Stückkosten für 2020 lagen mit rd. USD1,13 pro MMBtu. Basierend auf einem

Dividenden-Discount-Modell (die aktuelle annualisierte Rendite beträgt

10,1%) sehen wir den fairen Wert der Aktie nunmehr bei GBp150 (vorher:

GBp160). Die Herabsetzung unseres Kursziels basiert auf der Auswirkung

einer höher als von uns prognostizierten Nettoverschuldung für das

Geschäftsjahr 2020 (USD725 Mio. gegenüber FBe USD670 Mio.) auf unsere

Bewertung sowie der Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Pfund Sterling

seit unserem letzten Bericht von 6 November. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified

Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and decreased the price target from GBp 160.00 to GBp 150.00. Abstract:

DGOC has released a trading statement on FY2020 operations. The full 2020

report will be published on 8 March. Most of the metrics published so far

are close to our expectations. FY 2020 production rose 18% to 99.8 M boepd

(000s of barrels of oil equivalent per day) compared with our forecast of

100.7 Mboepd and the prior year figure of 84.8 Mboepd. The increase stemmed

from the acquisitions of assets from EQT and Carbon Energy at mid-year

2020. Production from DGOC’s legacy wells (mainly conventional wells

acquired before end 2018) came in at 69 Mboepd (2019: 70 Mboepd). This

performance demonstrates the continued success of DGOC’s smarter asset

management programme in bolstering production of wells whose natural rate

of decline is ca. 5% p.a. Meanwhile, management has recently layered in

additional hedge protection for both this year and 2022. At the end of

October last year, 80% of expected 2021 natural gas volume was hedged at

USD2.65/MMBtu and 55% of expected 2022 natural gas volume at USD2.55/MMbtu.

These numbers are now 90% of 2021 volume at USD2.66/MMBtu and 60% of 2022

volume at USD2.55/MMBtu. 2020 unit cost was well under half these numbers

at ca. USD1.13 per MMBtu. Based on a dividend discount valuation model (the

current annualised yield is 10.1%) we now see fair value for the stock at

GBp150. (previously: GBp160). The reduction in our price target stems from

the impact on our valuation of a higher FY/20 net debt figure than we had

forecast (USD725m vs FBe USD670m), as well as the depreciation of the US

Dollar against Sterling since our last report of 6 November. We maintain

